Представители Украины и США на новой встрече «рассмотрят карты»

Украинская и американская переговорные группы на выходных продолжат переговоры по мирному плану. По данным источников, новая встреча может состояться уже на этой неделе в Майами.

Переговоры делегаций Украины и США. Фото: из открытых источников

Планируется, что в переговорах примут участие рабочие группы и военные. Об этом пишет издание Axios.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что переговоры состоятся "где-то в США, возможно, в Майами".

По его словам, в обсуждениях примут участие рабочие группы и военные. Среди прочего планируется "рассмотреть карты" и другие материалы, необходимые для подготовки будущего мирного соглашения.

Других деталей предстоящей встречи источник Axios не раскрыл. Неизвестно также, кто из чиновников будет представлять на этой встрече Украину и США.

