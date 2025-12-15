logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Представители Украины и США на новой встрече «рассмотрят карты»

Украина и США готовятся к новому раунду переговоров, источники утверждают, что следующая встреча может состояться уже на этой неделе.

15 декабря 2025, 22:40
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинская и американская переговорные группы на выходных продолжат переговоры по мирному плану. По данным источников, новая встреча может состояться уже на этой неделе в Майами.

Переговоры делегаций Украины и США. Фото: из открытых источников

Планируется, что в переговорах примут участие рабочие группы и военные. Об этом пишет издание Axios.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что переговоры состоятся "где-то в США, возможно, в Майами".

По его словам, в обсуждениях примут участие рабочие группы и военные. Среди прочего планируется "рассмотреть карты" и другие материалы, необходимые для подготовки будущего мирного соглашения.

Других деталей предстоящей встречи источник Axios не раскрыл. Неизвестно также, кто из чиновников будет представлять на этой встрече Украину и США.

Как писало ранее издание "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть юридически обязывающими. Глава МИД принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и проинформировал европейских союзников о результатах недавних переговоров украинской и американской делегаций в Берлине.

Портал "Комментарии" также сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России устроить перемирие на Рождество. Он подчеркнул, что российские атаки уничтожают преимущественно гражданское население. Мерц сказал, что Москва предпримет важный шаг, если прекратит свои обстрелы на Рождество в ночь на 25 декабря.

Читайте на портале "Комментарии" — американский президент Дональд Трамп вечером 15 декабря будет разговаривать по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.



Источник: https://www.axios.com/2025/12/15/ukraine-talks-zelensky-security-guarantees
