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Поворотний момент уже цього літа: президент Естонії заявив про шанси закінчити війну в Україні

Президент Естонії Алар Каріс заявив про "вікно можливостей" щодо завершення війни в Україні

9 червня 2026, 16:05
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Slava Kot

Уже цього літа може відкритися "вікно можливостей" для активізації дипломатичних зусиль щодо закінчення війни Росії проти України. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Поворотний момент уже цього літа: президент Естонії заявив про шанси закінчити війну в Україні

Алар Каріс. Фото з відкритих джерел

Алар Каріс стверджує, що Європа має бути готовою до можливих швидких змін у міжнародній ситуації та діяти скоординовано разом з Києвом щодо закінчення війни. Водночас Каріс наголосив, що будь-які спроби вести перемовини без України є неприйнятними. 

"Ми до цього всього маємо готуватися вже сьогодні, тому що доволі вірогідно, що цього літа буде вікно можливості. Тому ми можемо тиснути на Росію, використовувати дипломатичні канали, щоб Росія також сіла за стіл, завершила війну. Бо мета — це завершити війну", — заявив Каріс.

Окремо Каріс підкреслив, що будь-який прогрес у спробах закінчити війну Росії проти України можливий лише за умови посилення тиску на Москву. 

"Важливо тиснути на підбурювача, ініціатора та виконавця цієї війни. Цей тиск має зростати. Це означає дотримання існуючих санкцій та накладання сильніших санкцій на російські енергетичні ресурси та їх перевезення", — додав Каріс.

Президент Естонії також наголосив, що європейська інтеграція України не повинна залишатися лише політичною декларацією. На його думку, Київ має отримати реальний прогрес у переговорах щодо вступу до ЄС уже найближчим часом. Він додав, що початок відкриття переговорних кластерів може стати важливим сигналом підтримки України та зміцнення всього європейського безпекового простору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський на пресконференції з Аларом Карісом заявив, що завершення війни має розпочатися з повного припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що Мар'яна Безугла зробила песимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6BXFf0LRkfM
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