Поворотный момент уже этим летом: президент Эстонии заявил о шансах закончить войну в Украине

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Slava Kot
Уже этим летом может открыться "окно возможностей" для активизации дипломатических усилий для окончания войны России против Украины. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Алар Карис. Фото из открытых источников
Алар Карис утверждает, что Европа должна быть готова к возможным быстрым изменениям в международной ситуации и действовать скоординированно вместе с Киевом для окончания войны. В то же время Карис подчеркнул, что любые попытки вести переговоры без Украины неприемлемы.
Отдельно Карис подчеркнул, что любой прогресс в попытках закончить войну России против Украины возможен только при усилении давления на Москву.
Президент Эстонии также подчеркнул, что европейская интеграция Украины не должна оставаться только политической декларацией. По его мнению, Киев должен получить реальный прогресс в переговорах по вступлению в ЕС в ближайшее время. Он добавил, что начало открытия переговорных кластеров может стать важным сигналом поддержки Украины и укрепления всего европейского пространства безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский на пресс-конференции с Аларом Карисом заявил, что завершение войны должно начаться с полного прекращения огня.
Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая сделала пессимистический прогноз об окончании войны в Украине.