Поворотный момент уже этим летом: президент Эстонии заявил о шансах закончить войну в Украине

Уже этим летом может открыться "окно возможностей" для активизации дипломатических усилий для окончания войны России против Украины. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Алар Карис. Фото из открытых источников

Алар Карис утверждает, что Европа должна быть готова к возможным быстрым изменениям в международной ситуации и действовать скоординированно вместе с Киевом для окончания войны. В то же время Карис подчеркнул, что любые попытки вести переговоры без Украины неприемлемы.

"Мы к этому всему должны готовиться уже сегодня, потому что достаточно вероятно, что этим летом будет окно возможности. Поэтому мы можем давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия тоже села за стол, завершила войну. Потому что цель — это завершить войну", — заявил Карис.

Отдельно Карис подчеркнул, что любой прогресс в попытках закончить войну России против Украины возможен только при усилении давления на Москву.

"Важно давить на подстрекателя, инициатора и исполнителя этой войны. Это давление должно возрастать. Это означает соблюдение существующих санкций и наложение более сильных санкций на российские энергетические ресурсы и их перевозку", — добавил Карис.

Президент Эстонии также подчеркнул, что европейская интеграция Украины не должна оставаться только политической декларацией. По его мнению, Киев должен получить реальный прогресс в переговорах по вступлению в ЕС в ближайшее время. Он добавил, что начало открытия переговорных кластеров может стать важным сигналом поддержки Украины и укрепления всего европейского пространства безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский на пресс-конференции с Аларом Карисом заявил, что завершение войны должно начаться с полного прекращения огня.

Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая сделала пессимистический прогноз об окончании войны в Украине.