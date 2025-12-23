logo_ukra

Повне знеструмлення: яке підприємство-гігант після обстрілу РФ змушене зупинити роботу
Повне знеструмлення: яке підприємство-гігант після обстрілу РФ змушене зупинити роботу

На ПАТ "Запоріжсталь" сталася аварійна зупинка виробництва

23 грудня 2025, 12:50
Автор:
Кравцев Сергей

На ПАТ "Запоріжсталь" внаслідок масованого російського обстрілу по об'єктах енергетичної інфраструктури 23 грудня відбулося повне знеструмлення, що призвело до аварійної зупинки виробництва. Про це повідомила прес-служба компанії.

Повне знеструмлення: яке підприємство-гігант після обстрілу РФ змушене зупинити роботу

ПАТ "Запоріжсталь". Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що підприємство здійснило оперативне переключення на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів.

У компанії стверджують, що вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

"Загрози для життя та здоров'я працівників та городян немає. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання", — розповіли у компанії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії з енергетичної інфраструктури 23 грудня українські атомні електростанції змушені були тимчасово знизити обсяги виробництва електроенергії. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії по всій території країни. Основною метою удару стала енергетична інфраструктура. У Міністерстві енергетики повідомили, що станом на ранок 23 грудня три області практично повністю знеструмлені.

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що вночі та вранці РФ здійснила дев'яту з початку року масовану атаку на енергосистему. Найскладніша ситуація зафіксована у трьох областях, де більшість споживачів залишилися без електропостачання.




