Повне знеструмлення: яке підприємство-гігант після обстрілу РФ змушене зупинити роботу

На ПАТ "Запоріжсталь" внаслідок масованого російського обстрілу по об'єктах енергетичної інфраструктури 23 грудня відбулося повне знеструмлення, що призвело до аварійної зупинки виробництва. Про це повідомила прес-служба компанії.

ПАТ "Запоріжсталь". Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що підприємство здійснило оперативне переключення на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів.

У компанії стверджують, що вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

"Загрози для життя та здоров'я працівників та городян немає. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання", — розповіли у компанії.

