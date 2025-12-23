Полное обесточивание: какое предприятие-гигант после обстрела РФ вынуждено остановить работу

На ПАО "Запорожсталь" в результате массированных российских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры 23 декабря произошло полное обесточивание, что привело к аварийной остановке производства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ПАО "Запорожсталь". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что предприятие осуществило оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов.

В компании утверждают, что удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу.

"Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет. Дальнейшее восстановление производства будет осуществляться после восстановления внешнего энергоснабжения", — рассказали в компании.

Читайте также на портале "Комментарии" — после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре 23 декабря украинские атомные электростанции вынуждены были временно снизить объемы производства электроэнергии. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Также издание "Комментарии" сообщало – после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России в Украине введены аварийные отключения электроэнергии по всей территории страны. Основной целью удара снова стала энергетическая инфраструктура. В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на утро 23 декабря три области практически полностью обесточены.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что ночью и утром РФ совершила девятую с начала года массированную атаку на энергосистему. Самая сложная ситуация зафиксирована в трех областях, где большинство потребителей осталось без электроснабжения.



