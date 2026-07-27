Потужні вибухи в Росії від Таганрога до Удмуртії: російські міста накрило димом після атаки

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Slava Kot
У ніч на 27 липня одразу кілька російських регіонів опинилися під атакою безпілотників. Вибухи та роботу систем протиповітряної оборони повідомляли жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Ярославля, а також міста Сарапул в Удмуртії. Окремі повідомлення надходили й з Пензи, а в тимчасово окупованому Севастополі зафіксували перебої з електропостачанням.
Вибухи в Росії. Фото ілюстративне
Як вказують моніторингові ресурси, у Таганрозі місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і роботу ППО близько 5 години ранку. Після одного з ударів над містом піднявся густий дим, однак офіційної інформації про можливі уражені об'єкти наразі немає.
Вибухи пролунали й у Ярославлі. Місцеві мешканці публікували відео зі звуками роботи протиповітряної оборони. За даними моніторингових каналів, після атаки тимчасово перекрито рух на виїзді з міста в напрямку Москви. Однак деталі про наслідки атаки залишаютсья невідомоми.
Також чули вибухи в Ростові-на-Дону. Одним з головних об'єктів атаки міг стати Ростовський морський торговельний порт. OSINT-аналіз відеозаписів очевидців показав, що дим здійнявся над територією четвертого вантажного району порту після вибухів. Ростовський порт є важливим логістичним вузлом Азово-Чорноморського басейну, який обслуговує міжнародне судноплавство та здійснює перевалку вантажів до країн Чорного й Середземного морів.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що внаслідок падіння безпілотників у Ростові виникли пожежі в кількох районах міста. За його словами, займання сталися на території приватного підприємства та складських приміщень. Також з'явилася інформація про можливе пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.
Крім того, безпілотники долетіли до Удмуртії, де вибухи чули у Сарапулі. Повідомлення про роботу ППО також надходили з Пензи. В окупованому Севастополі після нічної атаки частина міста залишилася без електроенергії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про ніч вибухів у Криму.