Потужні вибухи в Росії від Таганрога до Удмуртії: російські міста накрило димом після атаки

У ніч на 27 липня одразу кілька російських регіонів опинилися під атакою безпілотників. Вибухи та роботу систем протиповітряної оборони повідомляли жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Ярославля, а також міста Сарапул в Удмуртії. Окремі повідомлення надходили й з Пензи, а в тимчасово окупованому Севастополі зафіксували перебої з електропостачанням.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Вибухи в Таганрозі

Як вказують моніторингові ресурси, у Таганрозі місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і роботу ППО близько 5 години ранку. Після одного з ударів над містом піднявся густий дим, однак офіційної інформації про можливі уражені об'єкти наразі немає.

Вибухи в Ярославлі

Вибухи пролунали й у Ярославлі. Місцеві мешканці публікували відео зі звуками роботи протиповітряної оборони. За даними моніторингових каналів, після атаки тимчасово перекрито рух на виїзді з міста в напрямку Москви. Однак деталі про наслідки атаки залишаютсья невідомоми.

Вибухи в Ростові-на-Дону

Також чули вибухи в Ростові-на-Дону. Одним з головних об'єктів атаки міг стати Ростовський морський торговельний порт. OSINT-аналіз відеозаписів очевидців показав, що дим здійнявся над територією четвертого вантажного району порту після вибухів. Ростовський порт є важливим логістичним вузлом Азово-Чорноморського басейну, який обслуговує міжнародне судноплавство та здійснює перевалку вантажів до країн Чорного й Середземного морів.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що внаслідок падіння безпілотників у Ростові виникли пожежі в кількох районах міста. За його словами, займання сталися на території приватного підприємства та складських приміщень. Також з'явилася інформація про можливе пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.

Вибухи в Росії

Крім того, безпілотники долетіли до Удмуртії, де вибухи чули у Сарапулі. Повідомлення про роботу ППО також надходили з Пензи. В окупованому Севастополі після нічної атаки частина міста залишилася без електроенергії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про ніч вибухів у Криму.