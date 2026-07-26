Ніч вибухів у Криму: під ударом опинилися Таврійська ТЕЦ та об'єкти РФ у трьох містах

У ніч на 26 липня в кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За повідомленнями моніторингових ресурсів і місцевих жителів, під атакою перебували Сімферополь, Феодосія та Ялта. Також з'явилася інформація про пожежу поблизу Таврійської теплоелектроцентралі.

Вибухи в Криму. Фото ілюстративне

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив, що в Сімферополі ціллю атаки могла стати Таврійська ТЕЦ, введена в експлуатацію у 2019 році.

"Крим. Місцеві жителі повідомляють про атаки в різних містах. У Сімферополі, за повідомленнями, під атакою перебуває Таврійська ТЕЦ", — вказано в повідомленні.

Пізніше ресурс "Крымский ветер" також заявив про вибух у районі Таврійської ТЕЦ під Сімферополем, після чого з'явилися повідомлення про пожежу.

Крім того, "Крымский ветер" повідомив про серію вибухів у районі Феодосії. За даними каналу, між 02:12 та 02:24 місцеві жителі чули проліт великої кількості безпілотників і потужні вибухи. Осінтери припускають, що удари могли бути завдані по позиціях радіолокаційних станцій на горі Тепе-Оба. Також у частині міста зникло електропостачання, а очевидці повідомляли про можливе влучання по підстанції.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито збила 133 безпілотники над окупованим Кримом, іншими тимчасово окупованими територіями та регіонами Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вдарила у Кривому Розі по торгівельному центру. У місті виникла масштабна пожежа.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на пропозицію "заморозити" війну в Україні.