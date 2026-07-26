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Ночь взрывов в Крыму: под ударом оказались Таврическая ТЭЦ и объекты РФ в трех городах

Крым оказался под атакой дронов. Взрывы слышали в Симферополе, Ялте и Феодосии.

26 июля 2026, 09:25
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Slava Kot

В ночь на 26 июля в нескольких городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. По сообщениям мониторинговых ресурсов и местных жителей, под атакой находились Симферополь, Феодосия и Ялта. Также появилась информация о пожаре вблизи Таврической теплоэлектроцентрали.

Ночь взрывов в Крыму: под ударом оказались Таврическая ТЭЦ и объекты РФ в трех городах

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное

Мониторинговый канал Exilenova сообщил, что в Симферополе целью атаки могла стать Таврическая ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 2019 году.

"Крым. Местные жители сообщают об атаках в разных городах. В Симферополе, по сообщениям, под атакой находится Таврическая ТЭЦ", — говорится в сообщении.

Позже ресурс "Крымский ветер" также заявил о взрыве в районе Таврической ТЭЦ под Симферополем, после чего появились сообщения о пожаре.

Кроме того, "Крымский ветер" сообщил о серии взрывов в Феодосийском районе. По данным канала, между 02:12 и 2:24 местные жители слышали пролет большого количества беспилотников и мощные взрывы. Осинтеры предполагают, что удары могли быть нанесены по позициям радиолокационных станций на горе Тепе-Оба. Также в части города исчезло электроснабжение, а очевидцы сообщали о возможном попадании по подстанции.

Между тем Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи российская противовоздушная оборона якобы сбила 133 беспилотника над оккупированным Крымом, другими временно оккупированными территориями и регионами России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила в Кривом Роге по торговому центру. В городе возник масштабный пожар.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на предложение "заморозить" войну в Украине.



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