Дрони вдарили по РФ: яке місто стало головною ціллю

У ніч проти понеділка Ростов-на-Дону опинився під атакою безпілотників. За даними моніторингових та OSINT-ресурсів, однією з ймовірних цілей удару стала транспортна та військова інфраструктура міста. Офіційна російська влада на момент публікації не підтверджувала масштаби наслідків, однак у мережі активно обговорюються можливі влучення по стратегічно важливих об'єктах.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією аналітичних каналів, безпілотники могли атакувати залізничну інфраструктуру Ростова. Цей вузол відіграє у логістиці півдня Росії, зокрема у забезпеченні перевезень військових вантажів і постачання угруповань військ.

Крім того, повідомляється про ймовірну атаку на місцевий порт. Якщо інформація підтвердиться, то удар може свідчити про спробу порушити роботу транспортних маршрутів, що використовуються для доставки вантажів у регіоні.

Ще однією можливою метою називають Азовський оптико-механічний завод. Це підприємство спеціалізується на випуску оптико-електронних комплексів, радіолокаційного обладнання та високоточних систем, що застосовуються у російському оборонно-промисловому комплексі. Завод вважається одним із виробників продукції подвійного та військового призначення.

На даний момент незалежного підтвердження влучень щодо зазначених об'єктів немає. Російські офіційні структури поки що не публікували докладної інформації про можливі пошкодження або наслідки атаки.

В останні місяці українські далекобійні безпілотники все частіше завдають ударів об'єктам військової промисловості, логістичним центрам та транспортній інфраструктурі на території Росії. Подібні операції спрямовані на зниження можливостей російського ВПК та ускладнення постачання армії.

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