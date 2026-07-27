Дроны ударили по РФ: какой город стал главной целью

В ночь на понедельник Ростов-на-Дону оказался под атакой беспилотников. По данным мониторинговых и OSINT-ресурсов, одной из вероятных целей удара стала транспортная и военная инфраструктура города. Официальные российские власти на момент публикации не подтверждали масштабы последствий, однако в сети активно обсуждаются возможные попадания по стратегически важным объектам.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Согласно информации аналитических каналов, беспилотники могли атаковать железнодорожную инфраструктуру Ростова. Этот узел играет важную роль в логистике юга России, в том числе в обеспечении перевозок военных грузов и снабжения группировок войск.

Кроме того, сообщается о вероятной атаке на местный порт. Если информация подтвердится, удар может свидетельствовать о попытке нарушить работу транспортных маршрутов, используемых для доставки грузов в регионе.

Еще одной возможной целью называют Азовский оптико-механический завод. Это предприятие специализируется на выпуске оптико-электронных комплексов, радиолокационного оборудования и высокоточных систем, применяемых в российском оборонно-промышленном комплексе. Завод считается одним из производителей продукции двойного и военного назначения.

На данный момент независимого подтверждения попаданий по указанным объектам нет. Российские официальные структуры пока не публиковали подробной информации о возможных повреждениях или последствиях атаки.

В последние месяцы украинские дальнобойные беспилотники все чаще наносят удары по объектам военной промышленности, логистическим центрам и транспортной инфраструктуре на территории России. Подобные операции направлены на снижение возможностей российского ВПК и осложнение снабжения армии.

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