Мощные взрывы в России от Таганрога до Удмуртии: российские города накрыло дымом после атаки

В ночь на 27 июля сразу несколько российских регионов оказались под атакой беспилотников. Взрывы и работу систем противовоздушной обороны сообщали жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Ярославля, а также города Сарапула в Удмуртии. Отдельные сообщения поступали из Пензы, а во временно оккупированном Севастополе зафиксировали перебои с электроснабжением.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Взрывы в Таганроге

Как указывают мониторинговые ресурсы, в Таганроге местные жители сообщали о серии взрывов и работе ПВО около 5 часов утра. После одного из ударов над городом поднялся густой дым, однако официальной информации о возможных пораженных объектах пока нет.

Взрывы в Ярославле

Взрывы раздались и в Ярославле. Местные жители публиковали видео со звуками работы противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, после атаки временно перекрыто движение на выезде из города в направлении Москвы. Однако детали о последствиях атаки остаются неизвестными.

Взрывы в Ростове-на-Дону

Также слышали взрывы в Ростове-на-Дону. Одним из главных объектов атаки мог стать Ростовский морской торговый порт. OSINT-анализ видеозаписей очевидцев показал, что дым взмыл над территорией четвертого грузового района порта после взрывов. Ростовский порт является важным логистическим узлом Азово-Черноморского бассейна, который обслуживает международное судоходство и перевалку грузов в страны Черного и Средиземного морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате падения беспилотников в Ростове возникли пожары в нескольких районах города. По его словам, возгорания произошли на территории частного предприятия и складских помещений. Также появилась информация о возможном повреждении объектов железнодорожной инфраструктуры.

Взрывы в России

Кроме того, беспилотники долетели до Удмуртии, где взрывы слышали в Сарапуле. Сообщения о работе ПВО также поступали из Пензы. В оккупированном Севастополе после ночной атаки часть города осталась без электроэнергии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ночи взрывов в Крыму.