Пошкоджено цивільні судна та енергетику: РФ масовано вдарила по Одещині
commentss НОВИНИ Всі новини

Пошкоджено цивільні судна та енергетику: РФ масовано вдарила по Одещині

Внаслідок російського удару по Одещині пошкоджено цивільні судна та знеструмлено десятки тисяч споживачів

17 листопада 2025, 09:20
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські загарбники вночі проти 17 листопада масовано вдарили по Одещині безпілотниками. Вибухи було чутно у кількох містах.

Пошкоджено цивільні судна та енергетику: РФ масовано вдарила по Одещині

Наслідки удару по Одещині. Фото: з відкритих джерел

В області працювала протиповітряна оборона. Однак, постраждала енергетична та портова інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.  

"Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи", — зазначив Кіпер.

За даними місцевих ЗМІ, найбільше через російський удар постраждало місто Ізмаїл. Там фіксують масові знеструмлення. У компанії ДТЕК підтвердили атаку по енергетичному об'єкту на Одещині. 

"Оселі чотирьох тисяч родин перезаживили за резервними схемами. Ще 32,5 тисячі сімей у регіоні тимчасово залишаються без світла. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно отримають дозвіл від військових і рятувальників", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Як повідомляв портал "Коментарі", у ніч на 17 листопада російські терористичні війська обстріляли Балаклію Харківської області, завдавши два ракетні удари по житловій забудові в центральній частині міста. за попередніми даними загинули троє людей. 

Ще 13 осіб отримали поранення, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 років народження. Дев'ятьох постраждалих госпіталізовано. 

Видання "Коментарі" також запитало експертів, яку головну мету має ворог, намагаючись завдати максимальної шкоди українській енергосистемі, та що ускладнює роботу українських АЕС. Зокрема, Росія своїми ударами намагається поділити енергосистему України.



Джерело: https://t.me/odeskaODA/12365
