Повреждены гражданские суда и энергетика: РФ массированно ударила по Одесщине

Российские захватчики в ночь на 17 ноября массированно ударили по Одесщине беспилотниками. Взрывы были слышны в нескольких городах.

Последствия удара по Одесской области. Фото: из открытых источников

В области работала противовоздушная оборона. Однако пострадала энергетическая и портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. К сожалению, один человек пострадал. Продолжаются восстановительные работы", – отметил Кипер.

По данным местных СМИ, больше всего из-за российского удара пострадал город Измаил. Там фиксируют массовые обесточивания. В компании ДТЭК подтвердили атаку по энергетическому объекту в Одесской области.

"Дома четырех тысяч семей перезаживили по резервным схемам. Еще 32,5 тысяч семей в регионе временно остаются без света. Энергетики начнут восстановительные работы, как только получат разрешение от военных и спасателей", — говорится в сообщении ДТЭК.

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 17 ноября российские террористические войска обстреляли Балаклею Харьковской области, нанеся два ракетных удара по жилой застройке в центральной части города. по предварительным данным погибли три человека.

Еще 13 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девять пострадавших госпитализированы.

Издание "Комментарии" также спросило экспертов, какую главную цель имеет враг, пытаясь нанести максимальный ущерб украинской энергосистеме, и что усложняет работу украинских АЭС. В частности, Россия своими ударами пытается поделить энергосистему Украины.