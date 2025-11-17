РФ намагається розділити Україну: чому АЕС працюють на межі

Росія продовжує ставити за мету завдати максимальної шкоди українській енергосистемі. Яку головну мету має ворог? Що ускладнює роботу українських АЕС? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Є мережевий дефіцит

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив в ефірі каналу "Київ24", що Росія своїми ударами намагається поділити енергосистему України. На Лівобережжі ми маємо дефіцит, але пошкоджені підстанції не можуть передавати потужності з Правобережжя.

"Ворог проводить саме таку стратегію, щоб розділити нашу енергосистему на дві зони: Лівобережну та Правобережну. У Правобережній зоні у нас розташовано максимум потужностей, там розташовано 9 атомних блоків, вона профіцитна. І в таких областях, як Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області, відключень взагалі немає", — зазначив експерт.

Водночас, за його словами, у Лівобережній зоні є великий дефіцит електроенергії та постійні відключення.

Експерт наголосив, що це стосується і міста Київ, яке розташоване на перехресті цих зон.

"У нас є потужності, хоча їх і не вистачає, але навіть ту потужність, яка у нас є, ми не можемо передати з Правобережжя на Лівобережжя через те, що ворог обстріляв наші станції, підстанції Укренерго. І є дефіцит, мережевий дефіцит, тобто мережеві обмеження", — пояснив Омельченко.

АЕС не проектуються для ведення бойових дій

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України у (2017-2021 роках) Григорій Плачков заявив в ефірі каналу "Київ24", що атомні електростанції не проектувалися для роботи у бойових діях, зараз для них непростий режим.

"АЕС не проєктуються для ведення бойових дій, на самій атомній електростанції або поблизу неї. Немає таких розрахунків, що станеться, якщо прилетить в діючий енергоблок якоїсь з наших діючих підконтрольних атомних електростанцій, коли вони знаходяться на потужності. Тому там історія може стати або не проєктною, або позапроєктною. Я навіть не відповім, що може статися", — сказав він.

Також він розповів, як впливає на блоки українських АЕС, коли доводиться то їх розганяти, то зупиняти.

"Нічого хорошого щодо ядерної та радіаційної безпеки такий режим роботи не несе. Атомні енергоблоки розраховані за проектом у роботі в базовому режимі. Це непростий режим роботи атомних енергоблоків", — розповів Плачков.

