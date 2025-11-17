РФ пытается разделить Украину: почему АЭС работают на пределе

Россия продолжает ставить своей целью нанести максимальный вред украинской энергосистеме. Какую главную цель преследует враг? Что усложняет работу украинских АЭС? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Есть сетевой дефицит

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил в эфире канала "Киев24", что Россия своими ударами пытается разделить энергосистему Украины. На Левобережье у нас дефицит, но поврежденные подстанции не могут передавать мощности с Правобережья.

"Враг проводит именно такую стратегию, чтобы разделить нашу энергосистему на две зоны: Левобережную и Правобережную. В Правобережной зоне у нас расположен максимум мощностей, там расположено 9 атомных блоков, она профицитна. И в таких областях, как Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области, отключений вообще нет", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, в Левобережной зоне есть большой дефицит электроэнергии и постоянные отключения.

Эксперт подчеркнул, что это касается и города Киев, который расположен на перекрестке этих зон.

"У нас есть мощности, хотя их и не хватает, но даже ту мощность, которая у нас есть, мы не можем передать с Правобережья на Левобережье из-за того, что враг обстрелял наши станции, подстанции Укрэнерго. И есть дефицит, сетевой дефицит, то есть сетевые ограничения", — пояснил Омельченко.

АЭС не проектируются для ведения боевых действий

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в (2017-2021 годах) Григорий Плачков заявил в эфире канала "Киев24", что атомные электростанции не проектировались для работы в боевых действиях, сейчас для них непростой режим.

"АЭС не проектируются для ведения боевых действий, на самой атомной электростанции или вблизи нее. Нет таких расчетов, что произойдет, если прилетит в действующий энергоблок какой-то из наших действующих подконтрольных атомных электростанций, когда они находятся на мощности. Поэтому там история может стать или не проектной, или внепроектной. Я даже не отвечу, что может произойти", — отметил эксперт.

Также он рассказал, как влияет на блоки украинских АЭС, когда приходится то их разгонять, то приостанавливать.

"Ничего хорошего по ядерной и радиационной безопасности такой режим работы не несет. Атомные энергоблоки рассчитаны по проекту в работе в базовом режиме. Это непростой режим работы атомных энергоблоков", — рассказал Плачков.

