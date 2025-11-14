logo

Россияне повесили флаг РФ над Мирноградом: в ВСУ отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне повесили флаг РФ над Мирноградом: в ВСУ отреагировали

В ВСУ рассказали, как россияне имитируют захват Мирнограда

14 ноября 2025, 15:28
Кравцев Сергей

Украинские защитники уничтожили российский триколор, который захватчики вывесили на территории шахты "Мирноградуголь", чтобы имитировать достижения на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпусв Десантно-штурмовых войск в Telegram.

Россияне повесили флаг РФ над Мирноградом: в ВСУ отреагировали

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

Военные рассказали, что 13 ноября российские оккупанты использовали тактику флагштоков и вывесили трехцветную тряпку на территории шахты "Мирноградуголь", что на юго-восточных окраинах Мирнограда.

В ДШВ объяснили, что таким образом, россияне попытались осуществить информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе. Несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.

Военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты применили FPV-дрон. В итоге от российской тряпки остались одни лоскутки. Похожая судьба ждала также двух пехотинцев России, которые поднимали триколор. Украинские военные обнаружили их и также ликвидировали.

"В целом ситуация в Мирнограде – сложная. Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов", — добавили военные.

Читайте также на портале "Комментарии" — в соцсетях активно распространяется видео, на котором видно, как российские захватчики движутся по туманной дороге на гражданских авто и мотоциклах. Об этом пишет "BBC". 

Авторы публикации верифицировали место съемки – это южная окраина Покровска. В то же время мониторинговый канал DeepState отмечает, что российские захватчики приближаются к большинству районов города, а аналитики считают, что его падение может быть лишь вопросом времени. Сейчас большинство Покровска находится в "серой зоне" – территории, которую не контролирует ни одна из сторон.




Источник: https://t.me/corps7DSHV/786
