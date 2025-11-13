logo

Война с Россией Действительно ли Покровск на грани падения: на Западе сделали заявление
НОВОСТИ

Действительно ли Покровск на грани падения: на Западе сделали заявление

BBC пишет о том, что российские оккупанты решились колоннами заходить в Покровск

13 ноября 2025, 07:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В соцсетях активно распространяется видео, на котором видно, как российские захватчики движутся по туманной дороге на гражданских авто и мотоциклах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC". 

Действительно ли Покровск на грани падения: на Западе сделали заявление

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Авторы публикации верифицировали место съемки – это южная окраина Покровска. В то же время мониторинговый канал DeepState отмечает, что российские захватчики приближаются к большинству районов города, а аналитики считают, что его падение может быть лишь вопросом времени. Сейчас большинство Покровска находится в "серой зоне" – территории, которую не контролирует ни одна из сторон.

В материале говорится, что Россия пытается окружить Покровск и соседний Мирноград, создавая так называемый "котел". Украинские войска отбили врага на восточном фланге, чтобы разорвать кольцо, но враг атакует логистические маршруты с помощью дронов, артиллерии и диверсионных групп.

Украинский аналитик Константин Машовец объясняет, что россияне активно используют тактику инфильтрации. Она состоит в том, что небольшие группы проникают в города, иногда переодетые в гражданских или украинских солдат, чтобы посеять хаос перед массированными атаками.

Кроме того, Москва продолжает наступательные действия под Купянском и в Запорожской области. Представитель Объединенных сил Виктор Трегубов опроверг слухи об окружении Купянска, но признал, что ситуация там остается напряженной.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 ноября аналитики аналитического мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.




Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cx276px3280o
