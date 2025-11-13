Чи дійсно Покровськ на межі падіння: на Заході зробили заяву

У соцмережах активно поширюється відео, на якому видно, як російські загарбники рухаються туманною дорогою на цивільних авто та мотоциклах. Як передає портал "Коментарі", про це пише "BBC".

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації верифікували місце зйомки – це південна околиця Покровська. Водночас, моніторинговий канал DeepState зазначає, що російські загарбники наближаються до більшості районів міста, а аналітики вважають, що його падіння може бути лише питанням часу. Зараз більшість Покровська перебувають у "сірій зоні" – території, яку не контролює жодна із сторін.

У матеріалі йдеться, що Росія намагається оточити Покровськ та сусідній Мирноград, створюючи так званий "котел". Українські війська відбили ворога на східному фланзі, щоб розірвати обручку, але ворог атакує логістичні маршрути за допомогою дронів, артилерії та диверсійних груп.

Український аналітик Костянтин Машовець пояснює, що росіяни активно використовують тактику інфільтрації. Вона полягає в тому, що невеликі групи проникають у міста, іноді переодягнені у цивільних чи українських солдатів, щоб посіяти хаос перед масованими атаками.

Крім того, Москва продовжує наступальні дії під Куп'янськом та у Запорізькій області. Представник Об'єднаних сил Віктор Трегубов спростував чутки про оточення Куп'янська, але визнав, що ситуація залишається напруженою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 13 листопада аналітики аналітичного моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівного та Яблуково у Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту у Донецькій та Донецькій областях.



