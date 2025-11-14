Росіяни повісили прапор РФ над Мирноградом: у ЗСУ відреагували

Українські захисники знищили російський триколор, який загарбники вивісили на території шахти Мирноградвугілля, щоб імітувати досягнення на фронті. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу Десантно-штурмових військ у Telegram.

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

Військові розповіли, що 13 листопада російські окупанти використовували тактику флагштоків та вивісили триколірну ганчірку на території шахти "Мирноградвугілля", що на південно-східних околицях Мирнограду.

У ДШВ пояснили, що таким чином росіяни спробували здійснити інформаційно-психологічний тиск на захисників Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті. Незважаючи на відсутність можливості там закріпитись.

Військовослужбовці 38-ї окремої бригади морської піхоти застосували FPV-дрони. У результаті від російської ганчірки залишилися одні клаптики. Схожа доля чекала також на двох піхотинців Росії, які піднімали триколор. Українські військові виявили їх та також ліквідували.

"Загалом ситуація у Мирнограді – складна. Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати в місто. Але наші військові внаслідок злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів", — додали військові.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у соцмережах активно поширюється відео, на якому видно, як російські загарбники рухаються туманною дорогою на цивільних авто та мотоциклах. Про це пише "BBC".

Автори публікації верифікували місце зйомки – це південна околиця Покровська . Водночас, моніторинговий канал DeepState зазначає, що російські загарбники наближаються до більшості районів міста, а аналітики вважають, що його падіння може бути лише питанням часу. Зараз більшість Покровська перебувають у "сірій зоні" – території, яку не контролює жодна із сторін.



