Росія завдала смертельного удару по Харківщині: що відомо про загиблих та поранених

У ніч на 17 листопада російські терористичні війська обстріляли Балаклію Харківської області, завдавши два ракетні удари по житловій забудові в центральній частині міста. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Удар по Балаклії. Фото: із відкритих джерел

"Щодо житлової забудови в центрі міста ворог завдав 2 ракетних ударів. Інформація про постраждалих уточнюється. Усі служби оперативного реагування працюють на місцях", — зазначив голова МВА.

Пізніше Карабанов повідомив, що за попередніми даними загинули троє людей.

"Ще 10 осіб отримали поранення, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 років народження. Дев'ятьох постраждалих госпіталізовано, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. На жаль, повідомлення про можливих постраждалих продовжують надходити", – зазначив чиновник.

