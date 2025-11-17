Россия нанесла смертельный удар по Харьковщине: что известно о погибших и раненых

В ночь на 17 ноября российские террористические войска обстреляли Балаклею Харьковской области, нанеся два ракетных удара по жилой застройке в центральной части города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Удар по Балаклеи. Фото: из открытых источников

"По жилой застройке в центре города враг нанес 2 ракетных удара. Информация о пострадавших уточняется. Все службы оперативного реагирования работают на местах", – отметил глава ГВА.

Позже Карабанов сообщил, что по предварительным данным погибли три человека.

"Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. К сожалению, сообщения о возможных пострадавших продолжают поступать", – отметил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — между наступлением российской армии на Бахмут и Покровск прошло не так много времени, однако способы ведения Россией войны в Украине существенно изменились. Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, представление об этом дает постапокалиптическая сцена, когда колонна российских солдат под прикрытием густого тумана движется в направлении Покровска. Некоторые военные едут на мотоциклах и мопедах, другие стоят на задней части старого пикапа.

Авторы публикации отмечают, если оккупантам удастся захватить Покровск, то это будет самый большой город, захваченный россиянами после Бахмута в мае 2023 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – шесть человек погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 14 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры в Telegram.



