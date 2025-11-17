logo

Россия нанесла смертельный удар по Харьковщине: что известно о погибших и раненых

Россия нанесла ракетный удар по центру Балаклеи

17 ноября 2025, 06:56
В ночь на 17 ноября российские террористические войска обстреляли Балаклею Харьковской области, нанеся два ракетных удара по жилой застройке в центральной части города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Россия нанесла смертельный удар по Харьковщине: что известно о погибших и раненых

Удар по Балаклеи. Фото: из открытых источников

"По жилой застройке в центре города враг нанес 2 ракетных удара. Информация о пострадавших уточняется. Все службы оперативного реагирования работают на местах", – отметил глава ГВА.

Позже Карабанов сообщил, что по предварительным данным погибли три человека.

"Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. К сожалению, сообщения о возможных пострадавших продолжают поступать", – отметил чиновник.

Источник: https://t.me/vkarabanov/1460
