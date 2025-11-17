На Западе рассказали, почему РФ в войне начала действовать, как в фильмах про Апокалипсис

Между наступлением российской армии на Бахмут и Покровск прошло не так много времени, однако способы ведения Россией войны в Украине существенно изменились. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, представление об этом дает постапокалиптическая сцена, когда колонна российских солдат под прикрытием густого тумана движется в направлении Покровска. Некоторые военные едут на мотоциклах и мопедах, другие стоят на задней части старого пикапа.

Авторы публикации отмечают, если оккупантам удастся захватить Покровск, то это будет самый большой город, захваченный россиянами после Бахмута в мае 2023 года.

"Как и Бахмут, Покровск почти полностью разрушен, и его стратегическое значение сейчас значительно уменьшилось. Но, как и Бахмут раньше, Покровск также стал символом сопротивления Украины", — отметили авторы публикации.

Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин готов заплатить за него почти любую цену. И поэтому украинская армия "продолжает удерживать его, несмотря на то, что ситуация становится все более безнадежной".

Россия медленно продвигается на Покровск уже почти два года, после прорыва в Авдеевке в начале 2024 года. Издание пишет, что хотя судьба Бахмута и Покровска может казаться очень похожей, солдаты на местах, военные наблюдатели и аналитики говорят, что подход России к ним очень отличается. По мнению авторов, изменение тактики свидетельствует о том, как развивалась война в течение последних двух лет.

Аналитики отмечают, главной причиной изменений стало массовое распространение дронов. К тому же последние технологические достижения позволяют использовать их в гораздо большем количестве и на значительно больших расстояниях. Это расширило "зоны поражения" по обе стороны линии фронта и значительно усложняет продвижение.

