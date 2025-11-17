logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході розповіли, чому РФ у війні почала діяти, як у фільмах про Апокаліпсис
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розповіли, чому РФ у війні почала діяти, як у фільмах про Апокаліпсис

CNN зазначає, евакуація з Покровська та Мирнограда зараз майже неможлива

17 листопада 2025, 06:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Між настанням російської армії на Бахмут та Покровськ пройшло не так багато часу, проте способи ведення Росією війни в Україні суттєво змінилися. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише CNN.

На Заході розповіли, чому РФ у війні почала діяти, як у фільмах про Апокаліпсис

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, уявлення про це дає постапокаліптична сцена, коли колона російських солдатів під прикриттям густого туману рухається у напрямку до Покровська. Деякі військові їдуть на мотоциклах та мопедах, інші стоять на задній частині старого пікапа.

Автори публікації зазначають, якщо окупантам вдасться захопити Покровськ, це буде найбільше місто, захоплене росіянами після Бахмута в травні 2023 року.

"Як і Бахмут, Покровськ майже повністю зруйнований, і його стратегічне значення зараз значно поменшало. Але, як і Бахмут раніше, Покровськ також став символом опору України", — зазначили автори публікації.

Саме тому російський диктатор Володимир Путін готовий заплатити за нього майже будь-яку ціну. І тому українська армія "продовжує утримувати її, незважаючи на те, що ситуація стає дедалі безнадійнішою".

Росія повільно просувається на Покровськ вже майже два роки після прориву в Авдіївці на початку 2024 року. Видання пише, що хоча доля Бахмута та Покровська може здаватися дуже схожою, солдати на місцях, військові спостерігачі та аналітики кажуть, що підхід Росії до них дуже відрізняється. На думку авторів, зміна тактики свідчить, як розвивалася війна протягом останніх двох років.

Аналітики зазначають, що головною причиною змін стало масове поширення дронів. До того ж останні технологічні досягнення дозволяють використовувати їх у значно більшій кількості та на значно більших відстанях. Це розширило "зони поразки" з обох боків лінії фронту та значно ускладнює просування.

Читайте також на порталі "Коментарі" – росіяни змінюють свої пріоритети: у США розповіли, чого тепер чекати у Покровську та Мирнограді.




Джерело: https://edition.cnn.com/2025/11/16/world/pokrovsk-russia-ukraine-tactics-intl
