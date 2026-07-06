Портников пояснив ключову відмінність між Зеленським і Путіним: що з ними не так

Президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін представляють принципово різні моделі влади, тому їхнє пряме порівняння є хибним. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, за словами якого, ключова різниця полягає у ставленні до суспільства та механізмах утримання влади.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що Зеленський і Путін є представниками двох різних політичних систем, тому їхнє порівняння є некоректним.

"Зеленський і Путін — два різні типи лідерів: один — монархічний, другий — тоталітарний нацлідер, як аятола Хаменеї", — сказав Портников.

За словами Портникова, у Росії Володимир Путін створив модель, де політична конкуренція знищена, а опоненти зазнають переслідувань або усуваються. На його думку, така система не потребує підтримки суспільства, оскільки тримається на силових структурах і репресивному апараті.

Натомість українська політична система, навіть в умовах воєнного стану та відсутності виборів, працює за іншими принципами. Портников вважає, що Володимир Зеленський змушений зважати на громадську думку та реагувати на суспільні настрої, адже саме вони залишаються важливим джерелом політичної легітимності. Журналіст звернув увагу, що українська влада реагує на акції протесту, тоді як у Росії будь-які прояви незгоди придушуються силовими методами. Саме ця залежність від суспільної підтримки, на його переконання, є фундаментальною відмінністю між двома моделями управління.

Однак Портников зауважив, що сучасна українська система має окремі риси персоналістської моделі влади. Він порівняв її з політичною системою Угорщини часів прем'єрства Віктора Орбана, де зберігаються опозиція, незалежні медіа та місцеве самоврядування, хоча значна частина державних рішень концентрується навколо глави держави. На думку оглядача, персоналістська модель може залишатися демократичною лише за умови, що її лідер постійно орієнтується на суспільний запит. В іншому випадку вона ризикує поступово трансформуватися в авторитарний режим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін може закінчити війну проти України за один день: кому потрібно зателефонувати.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну.