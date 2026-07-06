Путін може закінчити війну проти України за один день: кому потрібно зателефонувати

Припинення війни в Україні залежить насамперед від рішення Кремля, а не від нестачі дипломатичних інструментів. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін може будь-якої миті ініціювати мирний процес для закінчення війни в Україні.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський в інтерв'ю бельгійському виданню De Morgen заявив, що для початку мирних переговорів не існує жодних непереборних перешкод. За його словами, Путін має прямий шлях до припинення бойових дій в Україні.

"Якщо Путін готовий до миру, він може зателефонувати Володимиру Зеленському. У нього є його номер. Припинення вогню може набути чинності того ж дня. Але з якоїсь причини Путін не хоче миру", — сказав Сікорський.

Польський міністр вважає, що Кремль свідомо не використовує можливість завершити війну, хоча технічно це можна зробити дуже швидко. На його переконання, саме небажання російського керівництва є головною причиною продовження бойових дій.

Окремо Сікорський звернув увагу на історичний досвід Росії. Він зазначив, що суттєві політичні зміни в країні неодноразово відбувалися лише після військових поразок. Як приклади дипломат навів поразку Російської імперії у війні з Японією у 1905 році, виведення радянських військ з Афганістану наприкінці 1980-х років, а також завершення холодної війни.

На думку глави МЗС Польщі, саме невдачі на полі бою змушували російське керівництво переглядати власну політику та погоджуватися на зміни. Сікорський вважає, що лише усвідомлення неможливості досягти поставлених військових цілей може спонукати Путіна відмовитися від агресії проти України та перейти до реальних мирних переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі заявили, що "СВО" переросла в "справжню війну" проти України.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна пригрозили Україні повною дезінтеграцією через "територіальні претензії" Польщі.