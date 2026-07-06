Путин может закончить войну против Украины за один день: кому нужно позвонить

Прекращение войны в Украине зависит прежде всего от решения Кремля, а не от нехватки дипломатических инструментов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин может в любой момент инициировать мирный процесс для окончания войны в Украине.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский в интервью бельгийскому изданию De Morgen заявил, что для начала мирных переговоров не существует никаких непреодолимых препятствий. По его словам, у Путина прямой путь к прекращению боевых действий в Украине.

"Если Путин готов к миру, он может позвонить Владимиру Зеленскому. У него есть его номер. Прекращение огня может вступить в силу в тот же день. Но по какой-то причине Путин не хочет мира", — сказал Сикорский.

Польский министр считает, что Кремль сознательно не использует возможность завершить войну, хотя технически это можно сделать очень быстро. По его мнению, именно нежелание российского руководства является главной причиной продолжения боевых действий.

Отдельно Сикорский обратил внимание на исторический опыт России. Он отметил, что существенные политические изменения в стране неоднократно происходили только после военных поражений. В качестве примеров дипломат привел поражение Российской империи в войне с Японией в 1905 году, вывод советских войск из Афганистана в конце 1980-х годов, а также завершение холодной войны.

По мнению главы МИД Польши, именно неудачи на поле боя заставляли российское руководство пересматривать свою политику и соглашаться на изменения. Сикорский считает, что только осознание невозможности достичь поставленных военных целей может побудить Путина отказаться от агрессии против Украины и перейти к реальным мирным переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что "СВО" переросло в "настоящую войну" против Украины.

Также "Комментарии" писали, что у Путина пригрозили Украине полной дезинтеграцией из-за "территориальных претензий" Польши.