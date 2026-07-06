Портников объяснил ключевое отличие между Зеленским и Путиным: что с ними не так

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин представляют принципиально разные модели власти, поэтому их прямое сравнение ошибочно. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников, по словам которого, ключевая разница заключается в отношении общества и механизмах удержания власти.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что Зеленский и Путин являются представителями двух разных политических систем, поэтому их сравнение некорректно.

"Зеленский и Путин – два разных типа лидеров: один – монархический, второй – тоталитарный нацлидер, как аятолла Хаменеи", – сказал Портников.

По словам Портникова, в России Владимир Путин создал модель, где политическая конкуренция уничтожена, а оппоненты подвергаются преследованиям или устраняются. По его мнению, такая система не нуждается в поддержке общества, поскольку держится на силовых структурах и репрессивном аппарате.

Украинская политическая система, даже в условиях военного положения и отсутствия выборов, работает по другим принципам. Портников считает, что Владимир Зеленский вынужден учитывать общественное мнение и реагировать на общественные настроения, ведь именно они остаются важным источником политической легитимности. Журналист обратил внимание, что украинские власти реагируют на акции протеста, в то время как в России любые проявления несогласия подавляются силовыми методами. Именно эта зависимость от общественной поддержки, по его убеждению, является фундаментальным отличием между двумя моделями управления.

Однако Портников отметил, что у современной украинской системы есть отдельные черты персоналистской модели власти. Он сравнил ее с политической системой Венгрии времен премьерства Виктора Орбана, где находятся оппозиция, независимые медиа и местное самоуправление, хотя значительная часть государственных решений концентрируется вокруг главы государства. По мнению обозревателя, персоналистская модель может оставаться демократичной только при условии, что ее лидер постоянно ориентируется на общественный запрос. В противном случае она рискует постепенно трансформироваться в авторитарный режим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может закончить войну против Украины за один день: кому нужно позвонить по телефону.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну.