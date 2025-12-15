«Порада від друга»: ексрадник Трампа висловився за зниження мобілізаційного віку в Україні

Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією та знизити призовний вік з 25 до 18 років, вважає колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Колишній радник президента США Джон Болтон. Фото: з відкритих джерел

Політик порівняв нинішню Україну із Великою Британією часів Другої світової війни. За його словами, Київ має "дуже вагомі аргументи". Про це Болтон сказав в інтерв'ю France 24.

"Неможливо проводити вибори під час війни, особливо у випадку України, коли іноземний загарбник окупує 20% території твоєї країни. Якщо бути справедливим, тоді і в Росії теж повинні бути вільні та чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться", — сказав ексрадник Трампа.

Джон Болтон припустив, що можна було б провести місцеві вибори в тих місцях, які не окуповані росіянами. Водночас він вважає, що Україна повинна більше зусиль докласти, щоб продемонструвати, що боротьба з корупцією триває.

"Я думаю — це порада від друга — що їм потрібно знизити призовний вік з 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни", — додав Болтон.

Як повідомляв портал "Коментарі", 15 грудня у Берліні завершилися дводенні переговори між українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським та представниками США. Американську сторону представляли спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер. Після фінального раунду переговорів у Берліні Володимир Зеленський вирушив на заплановану зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Видання "Коментарі" також писало, що Андрей Бабіш, який став премєр-міністром Чехії після парламентських виборів, заявив, що було б "символічно та правильно", щоб війна Росії проти України закінчилась до 24 лютого – четвертої річниці російського вторгнення.