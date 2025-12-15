logo_ukra

Війна з Росією Новий глава уряду Чехії назвав «правильну» дату завершення війни в Україні
НОВИНИ

Новий глава уряду Чехії назвав «правильну» дату завершення війни в Україні

Новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що сторони мають «почати говорити про мир, а не лише про війну»

15 грудня 2025, 16:25
Автор:
Маламура Сергій

Андрей Бабіш, який став премєр-міністром Чехії після парламентських виборів, заявив, що було б "символічно та правильно", щоб війна Росії проти України закінчилась до 24 лютого – четвертої річниці російського вторгнення. 

Новий глава уряду Чехії назвав «правильну» дату завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Фото: з відкритих джерел

За словами нового чеського прем'єра, лідери країн, залучені до мирних переговорів, мають поставити собі чітку мету — досягти домовленостей про припинення війни та гарантії безпеки для всіх сторін. 

"Було б добре, якби панове Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про перемир’я і поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України війна була завершена", — зазначив Бабіш.

Прем'єр-міністр Чехії наголосив, що сторони мають почати говорити про мир, а не лише про війну, яка триває у повномасштабному форматі з 2022 року.

Разом з тим Андрей Бабіш зазначив, що підтримує подальшу гуманітарну допомогу Україні через Європейський Союз. Чеський прем'єр також прокоментував підготовку до засідання Європейської Ради та дискусії про ймовірну конфіскацію російських активів. За словами Бабіша, зараз відповідні ініціативи активно обговорюються, у тому числі за участі глав урядів Італії, Бельгії та Болгарії.

Як повідомляв портал "Коментарі", 15 грудня у Берліні завершилися дводенні переговори між українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським та представниками США. Американську сторону представляли спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер. Після фінального раунду переговорів у Берліні Володимир Зеленський вирушив на заплановану зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.



Джерело: https://www.pap.pl/aktualnosci/czechy-babisz-byloby-dobrze-gdyby-wojna-skonczyla-sie-w-rocznice-inwazji-rosji-na
