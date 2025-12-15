Новый глава правительства Чехии назвал "правильную" дату завершения войны в Украине

Андрей Бабиш, ставший премьер-министром Чехии после парламентских выборов, заявил, что было бы "символично и правильно", чтобы война России против Украины закончилась к 24 февраля – четвертой годовщине российского вторжения.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: из открытых источников

По словам нового чешского премьера, лидеры стран, вовлеченные в мирные переговоры, должны задать себе четкую цель — достичь договоренностей о прекращении войны и гарантиях безопасности для всех сторон.

"Было бы хорошо, если бы господа Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о перемирии и задались целью, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины война была завершена", — отметил Бабиш.

Премьер-министр Чехии подчеркнул, что стороны должны начать говорить о мире, а не только о войне, продолжающейся в полномасштабном формате с 2022 года.

Вместе с тем, Андрей Бабиш отметил, что поддерживает дальнейшую гуманитарную помощь Украине через Европейский Союз. Чешский премьер также прокомментировал подготовку к заседанию Европейского Совета и дискуссии о вероятной конфискации российских активов. По словам Бабиша, сейчас соответствующие инициативы активно обсуждаются, в том числе с участием глав правительств Италии, Бельгии и Болгарии.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры между украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским и представителями США. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер. После финального раунда переговоров в Берлине Владимир Зеленский отправился на запланированную встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.