«Совет от друга»: экс-советник Трампа высказался за снижение мобилизационного возраста в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

«Совет от друга»: экс-советник Трампа высказался за снижение мобилизационного возраста в Украине

Бывший советник президента США по национальной безопасности при первой каденции Дональда Трампа Джон Болтон дал Украине «совет от друга»

15 декабря 2025, 17:04
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украине следует усилить борьбу с коррупцией и снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, считает бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«Совет от друга»: экс-советник Трампа высказался за снижение мобилизационного возраста в Украине

Бывший советник президента США Джон Болтон. Фото: из открытых источников

Политик сравнил нынешнюю Украину с Великобританией времен Второй мировой войны. По его словам, у Киева "очень веские аргументы". Об этом Болтон сказал в интервью France 24.

"Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", – сказал эксрадник Трампа.

Джон Болтон предположил, что можно было провести местные выборы в тех местах, которые не оккупированы россиянами. В то же время, он считает, что Украина должна больше усилий приложить, чтобы продемонстрировать, что борьба с коррупцией продолжается.

"Я думаю – это совет от друга – что им нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет ровное бремя этой войны", — добавил Болтон.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры между украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским и представителями США. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер. После финального раунда переговоров в Берлине Владимир Зеленский отправился на запланированную встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Издание "Комментарии" также писало, что ставший премьер-министром Чехии после парламентских выборов Андрей Бабиш заявил, что было бы "символично и правильно", чтобы война России против Украины закончилась к 24 февраля – четвертой годовщине российского вторжения.



