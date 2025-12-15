Украине следует усилить борьбу с коррупцией и снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, считает бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Политик сравнил нынешнюю Украину с Великобританией времен Второй мировой войны. По его словам, у Киева "очень веские аргументы". Об этом Болтон сказал в интервью France 24.

"Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", – сказал эксрадник Трампа.

Джон Болтон предположил, что можно было провести местные выборы в тех местах, которые не оккупированы россиянами. В то же время, он считает, что Украина должна больше усилий приложить, чтобы продемонстрировать, что борьба с коррупцией продолжается.

"Я думаю – это совет от друга – что им нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет ровное бремя этой войны", — добавил Болтон.

