Війна з Росією Покровськ уже не єдина гаряча точка: яким містам загрожує небезпека
НОВИНИ

Покровськ уже не єдина гаряча точка: яким містам загрожує небезпека

Foreign Affair пише про те, що попереду вирішальна зима Росія не припиняє свій наступ

11 листопада 2025, 16:00
Автор:
Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що в західних та українських ЗМІ на першому місці тема тиску Росії на Покровськ та Мирноград, на фронті окупанти мають серйозні поступи і на інших напрямках. Отже, зростає загроза для низки міст. Як повідомляє портал "Коментарі", пише Foreign Affairs.

Покровськ уже не єдина гаряча точка: яким містам загрожує небезпека

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що російські війська просуваються до Костянтинівки, одночасно формуючи "кишені" на півночі та півдні фронту. З'явилися й нові погрози: Москва активно застосовує далекобійні дрони і авіабомби, що планують, які фактично "знелюднюють" міста, як це сталося в Херсоні.

Ризику зазнає і Запоріжжя — економічний центр півдня. Якщо Донбас впаде, наступною метою Кремля, мабуть, стане Харків.

Аналітики вважають, що Кремль вирішив сконцентруватись на трьох етапах війни в Україні.

Перший етап – військовий. Він полягає в тому, щоб окупувати чи знищити достатньо територій, щоб зробити Україну економічно залежною. Кремль хоче утримати сім областей – чотири вже анексовані плюс Харківську, Миколаївську та Одеську.

Другий етап – політичний. Москва розраховує через економічний тиск та загрозу нової війни підкорити Київ.

Третій у тому, щоб повністю поглинути Україну в російську орбіту за білоруським сценарієм. При цьому західні аналітики зазначають, що поки що навіть перший етап далекий від завершення. Росія сподівається виснажити українську армію, але темпи настання залишаються повільними, незважаючи на величезні втрати.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.




