Покровск уже не единственная горячая точка: каким городам угрожает опасность

Несмотря на то, что в западных и украинских СМИ на первом месте тема давления России на Покровск и Мирноград, на фронте у оккупантов есть серьезные продвижения и на других направлениях. Следовательно, растет угроза для ряда городов. Как передает портал "Комментарии", пишет Foreign Affairs.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские войска продвигаются к Константиновке, одновременно формируя "карманы" на севере и юге фронта. Появились и новые угрозы: Москва активно применяет дальнобойные дроны и планирующие авиабомбы, которые фактически "обезлюживают" города, как это произошло в Херсоне.

Риску подвергается и Запорожье — экономический центр юга. Если Донбасс падет, следующей целью Кремля, вероятно, станет Харьков.

Аналитики считают, что Кремль решил сконцентрироваться на трех этапах войны в Украине.

Первый этап – военный. Он состоит в том, чтобы оккупировать или уничтожить достаточно территорий, чтобы сделать Украину экономически зависимой. Кремль хочет удержать семь областей – четыре уже аннексированы плюс Харьковскую, Николаевскую и Одесскую.

Второй этап – политический. Москва рассчитывает через экономическое давление и угрозу новой войны подчинить Киев.

Третий состоит в том, чтобы полностью поглотить Украину в российскую орбиту по белорусскому сценарию. При этом западные аналитики отмечают, что пока что даже первый этап далек от завершения. Россия надеется истощить украинскую армию, но темпы наступления остаются медленными, несмотря на огромные потери.

