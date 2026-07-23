Починається тотальна війна: Кулеба зробив тривожну заяву про новий етап для України

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Slava Kot
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна входить у новий, значно складніший етап війни. За його словами, взаємні удари України та Росії по економічній і логістичній інфраструктурі можуть призвести до перебоїв з постачанням товарів, зокрема продуктів харчування.
Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба заявив, що війна дедалі більше набуває ознак тотального протистояння, коли обидві сторони мають достатньо ракет і безпілотників, щоб системно завдавати ударів по економіці одна одної.
Колишній очільник МЗС застеріг, що українці можуть зіткнутися зі звичними для початку повномасштабного вторгнення проблемами, коли окремі товари тимчасово зникатимуть із полиць магазинів через порушення логістичних ланцюгів.
На тлі цих заяв міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що захід суден до українських портів наразі повністю призупинено. За його словами, наразі не йдеться про морську блокаду, однак обмеження стосуються роботи портів через регулярні російські удари по логістичних вузлах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українцям зробили тривожне попередження та закликали готуватися до найгіршого сценарію.
Також "Коментарі" писали, що в Росії палає після масштабної атаки дронів: вибухи пролунали на НПЗ та ТЕС у РФ й Криму