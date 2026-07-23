Починається тотальна війна: Кулеба зробив тривожну заяву про новий етап для України

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна входить у новий, значно складніший етап війни. За його словами, взаємні удари України та Росії по економічній і логістичній інфраструктурі можуть призвести до перебоїв з постачанням товарів, зокрема продуктів харчування.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба заявив, що війна дедалі більше набуває ознак тотального протистояння, коли обидві сторони мають достатньо ракет і безпілотників, щоб системно завдавати ударів по економіці одна одної.

"Починається тотальна війна. Це велика біда. І в нас, і в них буде достатня кількість ракет і дронів, щоб методично вибивати економіку одне одного. Попереду дуже непрості часи з точки зору банального побутового життя", — сказав Кулеба.

Колишній очільник МЗС застеріг, що українці можуть зіткнутися зі звичними для початку повномасштабного вторгнення проблемами, коли окремі товари тимчасово зникатимуть із полиць магазинів через порушення логістичних ланцюгів.

"Ти приходив у супермаркет, крім початку 2022 року, і все було. А тепер почнуться перебої з постачанням продуктів. Я вірю, що все буде добре, але зараз етап, у який ми заходимо, дуже важкий", — додав Кулеба.

На тлі цих заяв міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що захід суден до українських портів наразі повністю призупинено. За його словами, наразі не йдеться про морську блокаду, однак обмеження стосуються роботи портів через регулярні російські удари по логістичних вузлах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українцям зробили тривожне попередження та закликали готуватися до найгіршого сценарію.

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