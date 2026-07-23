Начинается тотальная война: Кулеба сделал тревожное заявление о новом этапе для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна входит в новый, более сложный этап войны. По его словам, взаимные удары Украины и России по экономической и логистической инфраструктуре могут привести к перебоям с поставкой товаров, в частности, продуктов питания.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба заявил, что война все больше приобретает признаки тотального противостояния, когда у обеих сторон достаточно ракет и беспилотников, чтобы системно наносить удары по экономике друг друга.
Бывший глава МИД предостерег, что украинцы могут столкнуться с привычными для начала полномасштабного вторжения проблемами, когда отдельные товары будут временно исчезать с полок магазинов из-за нарушений логистических цепей.
На фоне этих заявлений министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что заход судов в украинские порты сейчас полностью приостановлен. По его словам, речь пока не идет о морской блокаде, однако ограничения касаются работы портов из-за регулярных российских ударов по логистическим узлам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам сделали тревожное предупреждение и призвали готовиться к худшему сценарию.
Также "Комментарии" писали, что в России пылает после масштабной атаки дронов: взрывы прогремели на НПЗ и ТЭС в РФ и Крыму