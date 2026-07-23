Начинается тотальная война: Кулеба сделал тревожное заявление о новом этапе для Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна входит в новый, более сложный этап войны. По его словам, взаимные удары Украины и России по экономической и логистической инфраструктуре могут привести к перебоям с поставкой товаров, в частности, продуктов питания.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба заявил, что война все больше приобретает признаки тотального противостояния, когда у обеих сторон достаточно ракет и беспилотников, чтобы системно наносить удары по экономике друг друга.

"Начинается тотальная война. Это большая беда. И у нас, и у них будет достаточное количество ракет и дронов, чтобы методично выбивать экономику друг друга. Впереди очень непростые времена с точки зрения банальной бытовой жизни", — сказал Кулеба.

Бывший глава МИД предостерег, что украинцы могут столкнуться с привычными для начала полномасштабного вторжения проблемами, когда отдельные товары будут временно исчезать с полок магазинов из-за нарушений логистических цепей.

"Ты приходил в супермаркет, кроме начала 2022 года, и все было. А теперь начнутся перебои с поставкой продуктов. Я верю, что все будет хорошо, но сейчас этап, на который мы заходим, очень тяжелый", — добавил Кулеба.

На фоне этих заявлений министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что заход судов в украинские порты сейчас полностью приостановлен. По его словам, речь пока не идет о морской блокаде, однако ограничения касаются работы портов из-за регулярных российских ударов по логистическим узлам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам сделали тревожное предупреждение и призвали готовиться к худшему сценарию.

Также "Комментарии" писали, что в России пылает после масштабной атаки дронов: взрывы прогремели на НПЗ и ТЭС в РФ и Крыму