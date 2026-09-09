"Планку опускати не можна": Буданов висміяв свій третій "арешт" у Росії

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов відреагував на рішення російського суду про його черговий заочний арешт. Він назвав дії російської сторони "шедевром абсурду" та заявив, що сприймає їх як своєрідне визнання ефективності своєї роботи.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі прокоментував рішення російського суду щодо свого арешту.

"Рішення так званого російського "суду" не мають для мене, як і для решти людства, жодного значення. Значення має лише моя робота, яка змушує ворога панікувати та ухвалювати подібні шедеври абсурду", — заявив очільник ОП.

Буданов додав, що розцінює такі рішення як ознаку того, що його діяльність створює проблеми для Росії. За його словами, він не має наміру змінювати підхід до роботи.

"Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності. Що ж, планку опускати не можна, працюватиму й надалі так само плідно. Служу Українському народові!" — додав Буданов.

Російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" та "ТАСС" раніше повідомили, що Московський міський суд ухвалив рішення про заочний арешт Буданова. Російська сторона пов'язала його з твердженнями про начебто "застосування заборонених засобів і методів ведення війни". Це вже третє повідомлення про заочний арешт Буданова в Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов озвучив тривожне попередження для України.

Також "Коментарі" писали, що Буданов назвав терміни, коли Росія може піти на припинення вогню. Очільник ОП вважає, що швидкої домовленості чекати не варто. За його оцінкою, Росія ще спробує провести нову зимову кампанію проти України.