"Планку опускати не можна": Буданов висміяв свій третій "арешт" у Росії

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Slava Kot
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов відреагував на рішення російського суду про його черговий заочний арешт. Він назвав дії російської сторони "шедевром абсурду" та заявив, що сприймає їх як своєрідне визнання ефективності своєї роботи.
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі прокоментував рішення російського суду щодо свого арешту.
Буданов додав, що розцінює такі рішення як ознаку того, що його діяльність створює проблеми для Росії. За його словами, він не має наміру змінювати підхід до роботи.
Російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" та "ТАСС" раніше повідомили, що Московський міський суд ухвалив рішення про заочний арешт Буданова. Російська сторона пов'язала його з твердженнями про начебто "застосування заборонених засобів і методів ведення війни". Це вже третє повідомлення про заочний арешт Буданова в Росії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов озвучив тривожне попередження для України.
Також "Коментарі" писали, що Буданов назвав терміни, коли Росія може піти на припинення вогню. Очільник ОП вважає, що швидкої домовленості чекати не варто. За його оцінкою, Росія ще спробує провести нову зимову кампанію проти України.