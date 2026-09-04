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Буданов назвав терміни: коли Росія може піти на припинення вогню

Очільник ОП вважає, що швидкої домовленості чекати не варто. За його оцінкою, Росія ще спробує провести нову зимову кампанію проти України

4 вересня 2026, 15:37
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Кравцев Сергей

Досягнення домовленостей про припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом виглядає малоймовірним. Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що необхідні для цього умови можуть скластися не раніше весни 2027 року. В інтерв’ю The New York Times він прокоментував повідомлення про можливе відновлення переговорів щодо припинення вогню вже у вересні. 

Буданов назвав терміни: коли Росія може піти на припинення вогню

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, сам факт повернення сторін до переговорного процесу ще не означатиме швидкого припинення бойових дій.

Головною проблемою, на його думку, залишається готовність Росії продовжувати війну. Очільник ОП очікує, що Кремль спробує використати черговий зимовий період для проведення наступальної кампанії та пошуку слабких місць в українській обороні.

Саме тому, за оцінкою Буданова, реальні передумови для припинення вогню можуть з’явитися лише навесні наступного року. При цьому він наголосив, що рано чи пізно переговорний процес має привести сторони до певного результату.

"Рано чи пізно переговори до чогось приведуть. Не можна боротися все життя", — заявив керівник Офісу президента.

Водночас слова Кирила Буданова не означають, що дипломатичні контакти до весни будуть безрезультатними. Переговори можуть тривати паралельно з бойовими діями, а їхньою метою може бути формування умов для майбутньої домовленості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер могли відкласти запланований візит до Києва через побоювання щодо безпеки. За даними The Kyiv Independent, американські представники розглядали поїздку до Москви та Києва 5-6 вересня, однак ситуація навколо візиту змінилася після сигналів із Росії.




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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/09/04/world/europe/ukraine-russia-talks-kyrylo-budanov.html
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