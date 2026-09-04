Буданов назвал сроки: когда Россия может пойти на прекращение огня

Достижение договоренностей о прекращении огня между Украиной и Россией в ближайшее время выглядит маловероятным. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что необходимые для этого условия могут сложиться не раньше весны 2027 года. В интервью The New York Times он прокомментировал сообщение о возможном возобновлении переговоров по прекращению огня уже в сентябре.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, сам факт возвращения сторон в переговорный процесс еще не будет означать скорейшее прекращение боевых действий.

Главной проблемой, по его мнению, остается готовность России продолжать войну. Глава ОП ожидает, что Кремль попытается использовать очередной зимний период для проведения наступательной кампании и поиска слабых мест в украинской обороне.

Поэтому, по оценке Буданова, реальные предпосылки для прекращения огня могут появиться только весной следующего года. При этом он подчеркнул, что рано или поздно переговорный процесс должен привести стороны к определенному результату.

"Рано или поздно переговоры к чему-нибудь приведут. Нельзя бороться всю жизнь", – заявил руководитель Офиса президента.

В то же время, слова Кирилла Буданова не означают, что дипломатические контакты к весне будут безрезультатными. Переговоры могут продолжаться параллельно с боевыми действиями, их целью может быть формирование условий для будущей договоренности.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могли отложить запланированный визит в Киев из-за опасений безопасности. По данным The Kyiv Independent, американские представители рассматривали поездку в Москву и Киев 5-6 сентября, однако ситуация вокруг визита изменилась после сигналов из России.



