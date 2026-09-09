"Планку опускать нельзя": Буданов высмеял свой третий "арест" в России

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на решение российского суда о его очередном заочном аресте. Он назвал действия российской стороны "шедевром абсурда" и заявил, что воспринимает их как своеобразное признание эффективности своей работы.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в своем Telegram-канале прокомментировал решение российского суда по поводу своего ареста.

"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для остального человечества, никакого значения. Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда", — заявил глава ОП.

Буданов добавил, что расценивает такие решения как признак того, что его деятельность создает проблемы России. По его словам, он не намерен менять подход к работе.

"Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать и дальше так же плодотворно. Служу Украинскому народу!" – добавил Буданов.

Российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и "ТАСС" ранее сообщили, что Московский городской суд принял решение о заочном аресте Буданова. Российская сторона связала его с утверждениями о якобы "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Это уже третье сообщение о заочном аресте Буданова в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов озвучил тревожное предупреждение для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Буданов назвал сроки, когда Россия может пойти на прекращение огня. Глава ОП считает, что скорой договоренности ждать не стоит. По его оценке, Россия еще попытается провести новую зимнюю кампанию против Украины.