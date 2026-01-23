Після розмови із Зеленським Трамп відповів, чи готова Україна укласти мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність укласти мирну угоду. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Він (Зеленський – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Власне, тут особливо і додати нічого. Всі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють уже 6-7 місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – зазначив голова Білого дому.

За словами Дональда Трампа, у підписанні угоди є перешкода "та сама, що і протягом усього останнього року".

Після переговорів із Зеленським Трамп зустрівся з журналістами та повідомив, що переговори з українським лідером пройшли "дуже добре". За його словами, всі сторони конфлікту втомилися від бойових дій та зацікавлені у завершенні війни.

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом Путіним", – сказав Трамп.

