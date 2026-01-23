logo_ukra

Після розмови із Зеленським Трамп відповів, чи готова Україна укласти мирну угоду
НОВИНИ

Після розмови із Зеленським Трамп відповів, чи готова Україна укласти мирну угоду

Президент США визнав, що все ще є питання, яке заважає остаточно встановити світ в Україні

23 січня 2026, 06:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність укласти мирну угоду. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив президент США Дональд Трамп.

Після розмови із Зеленським Трамп відповів, чи готова Україна укласти мирну угоду

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Він (Зеленський – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Власне, тут особливо і додати нічого. Всі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють уже 6-7 місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – зазначив голова Білого дому.

За словами Дональда Трампа, у підписанні угоди є перешкода "та сама, що і протягом усього останнього року".

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що зустріч була "дуже хорошою", а головним спільним прагненням сторін є якнайшвидше завершення війни в Україні. У зверненні до російського диктатора Володимира Путіна американський лідер сказав, що війна має закінчитися.

Після переговорів із Зеленським Трамп зустрівся з журналістами та повідомив, що переговори з українським лідером пройшли "дуже добре". За його словами, всі сторони конфлікту втомилися від бойових дій та зацікавлені у завершенні війни.

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом Путіним", – сказав Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з'явився перший коментар ОП після переговорів Трампа та Зеленського.




