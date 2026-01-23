Після розмови із Зеленським Трамп відповів, чи готова Україна укласти мирну угоду

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність укласти мирну угоду. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За словами Дональда Трампа, у підписанні угоди є перешкода "та сама, що і протягом усього останнього року".
Після переговорів із Зеленським Трамп зустрівся з журналістами та повідомив, що переговори з українським лідером пройшли "дуже добре". За його словами, всі сторони конфлікту втомилися від бойових дій та зацікавлені у завершенні війни.
Також видання "Коментарі" повідомляло – з'явився перший коментар ОП після переговорів Трампа та Зеленського.