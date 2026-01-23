После разговора с Зеленским Трамп ответил, готова ли Украина заключить мирное соглашение

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One заявил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По словам Дональда Трампа, в подписании соглашения есть преграда "та же, что и в течение всего последнего года".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что встреча была "очень хорошей", а главным общим стремлением сторон является скорейшее завершение войны в Украине. В обращении к российскому диктатору Владимиру Путину американский лидер сказал, что война должна закончиться.
После переговоров с Зеленским Трамп встретился с журналистами и сообщил, что переговоры с украинским лидером прошли "очень хорошо". По его словам, все стороны конфликта устали от боевых действий и заинтересованы в завершении войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – появился первый комментарий ОП после переговоров Трампа и Зеленского.