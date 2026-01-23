После разговора с Зеленским Трамп ответил, готова ли Украина заключить мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One заявил президент США Дональд Трамп.

"Он (Зеленский – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Собственно, здесь особо и добавить нечего. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже 6-7 месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил глава Белого дома.

По словам Дональда Трампа, в подписании соглашения есть преграда "та же, что и в течение всего последнего года".

По словам Дональда Трампа, в подписании соглашения есть преграда "та же, что и в течение всего последнего года".

После переговоров с Зеленским Трамп встретился с журналистами и сообщил, что переговоры с украинским лидером прошли "очень хорошо". По его словам, все стороны конфликта устали от боевых действий и заинтересованы в завершении войны.

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра, и мы встретимся с президентом Путиным", – сказал Трамп.

