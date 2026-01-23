logo

Война с Россией После разговора с Зеленским Трамп ответил, готова ли Украина заключить мирное соглашение
НОВОСТИ

После разговора с Зеленским Трамп ответил, готова ли Украина заключить мирное соглашение

Президент США признал, что все еще есть вопрос, который мешает окончательно установить мир в Украине

23 января 2026, 06:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One заявил президент США Дональд Трамп.

После разговора с Зеленским Трамп ответил, готова ли Украина заключить мирное соглашение

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Он (Зеленский – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Собственно, здесь особо и добавить нечего. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже 6-7 месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил глава Белого дома.

По словам Дональда Трампа, в подписании соглашения есть преграда "та же, что и в течение всего последнего года". 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что встреча была "очень хорошей", а главным общим стремлением сторон является скорейшее завершение войны в Украине. В обращении к российскому диктатору Владимиру Путину американский лидер сказал, что война должна закончиться.

После переговоров с Зеленским Трамп встретился с журналистами и сообщил, что переговоры с украинским лидером прошли "очень хорошо". По его словам, все стороны конфликта устали от боевых действий и заинтересованы в завершении войны.

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра, и мы встретимся с президентом Путиным", – сказал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – появился первый комментарий ОП после переговоров Трампа и Зеленского.




