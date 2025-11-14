logo_ukra

BTC/USD

95211

ETH/USD

3120.56

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Після пошкодження посольства Азербайджану Алієв обговорив із Зеленським удар РФ по Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

Після пошкодження посольства Азербайджану Алієв обговорив із Зеленським удар РФ по Києву

Президент Володимир Зеленський після масованого обстрілу Києва, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану, поговорив із лідером цієї країни Ільхамом Алієвим

14 листопада 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив російський масований удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено азербайджанське посольство в Україні. 

Після пошкодження посольства Азербайджану Алієв обговорив із Зеленським удар РФ по Києву

Ільхам Алієв. Фото: з відкритих джерел

Про це після розмови з лідером Азербайджану повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. 

"Пан президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном", — зазначив Зеленський.

Український лідер також подякував азербайджанському колезі за підтримку та співчуття нашим людям. Окрім того, президенти поговорили про двосторонні відносини двох країн та розвиток партнерства. 

"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами. Відомо про загиблих та поранених. У місті сталися пожежі та зафіксовано руйнування.

Видання "Коментарі" також писало, що, за словами президента Володимира Зеленського, Росія вночі проти 14 листопада випустила по Україні близько 430 дронів і 18 ракет, у тому числі балістичних та аеробалістичних. Від уламків "Іскандера" було пошкоджене посольство Азербайджану.

Атака була спеціально прорахованою, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Зокрема, у Києві зафіксовано руйнування в десятках багатоповерхівок. 

Портал "Коментарі" повідомляв, що російські загарбники завдали ударів по українських енергетичних об’єктах у кількох областях. Через це у деяких регіонах фіксують значні знеструмлення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16887
Теги:

Новини

Всі новини