Після пошкодження посольства Азербайджану Алієв обговорив із Зеленським удар РФ по Києву

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив російський масований удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено азербайджанське посольство в Україні.

Ільхам Алієв. Фото: з відкритих джерел

Про це після розмови з лідером Азербайджану повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський.

"Пан президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном", — зазначив Зеленський.

Український лідер також подякував азербайджанському колезі за підтримку та співчуття нашим людям. Окрім того, президенти поговорили про двосторонні відносини двох країн та розвиток партнерства.

"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами. Відомо про загиблих та поранених. У місті сталися пожежі та зафіксовано руйнування.

Видання "Коментарі" також писало, що, за словами президента Володимира Зеленського, Росія вночі проти 14 листопада випустила по Україні близько 430 дронів і 18 ракет, у тому числі балістичних та аеробалістичних. Від уламків "Іскандера" було пошкоджене посольство Азербайджану.

Атака була спеціально прорахованою, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Зокрема, у Києві зафіксовано руйнування в десятках багатоповерхівок.

