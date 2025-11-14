После повреждения посольства Азербайджана Алиев обсудил с Зеленским удар РФ по Киеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил российский массированный удар по Киеву, в результате которого было повреждено азербайджанское посольство в Украине.

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

Об этом после разговора с лидером Азербайджана сообщил в соцсетях президент Владимир Зеленский.

"Господин президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не первый раз россияне целятся и в здание Посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном", — отметил Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку и соболезнование нашим людям. Кроме того, президенты поговорили о двусторонних отношениях двух стран и развитии партнерства.

"Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал и мы будем его реализовывать. Спасибо!" – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами. Известно о погибших и раненых. В городе произошли пожары и зафиксированы разрушения.

Издание "Комментарии" также писало, что, по словам президента Владимира Зеленского, Россия ночью против 14 ноября выпустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических и аэробалистических. От обломков "Искандера" было повреждено посольство Азербайджана.

Атака была специально просчитана, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. В частности, в Киеве зафиксировано разрушение в десятках многоэтажек.

Портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики нанесли удары по украинским энергетическим объектам в нескольких областях. Поэтому в некоторых регионах фиксируют значительные обесточивания.