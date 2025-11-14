Пошкоджене посольство Азербайджану: Зеленський назвав кількість випущених Росією по Україні ракет та дронів

Росія вночі проти 14 листопада випустила по Україні близько 430 дронів і 18 ракет, у тому числі балістичних та аеробалістичних. Екстрені служби працюють на місцях ворожих ударів.

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: з відкритих джерел

На цей час відомо про десятки поранених людей, у тому числі діти та вагітна жінка. Четверо людей загинули. Про це ц соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами ця атака була спеціально прорахованою, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Зокрема, у Києві зафіксовано руйнування в десятках багатоповерхівок.

"Від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці атаки проти життя санкційно.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", — додав Зеленський.

