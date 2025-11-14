Поврежденное посольство Азербайджана: Зеленский назвал количество выпущенных Россией по Украине ракет и дронов

Россия ночью на 14 ноября выпустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических и аэробалистических. Экстренные службы работают на местах вражеских ударов.

Последствия удара РФ по Киеву. Фото: из открытых источников

В настоящее время известно о десятках раненых людей, в том числе дети и беременная женщина. Четверо человек погибли. Об этом в соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, эта атака была специально просчитана, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. В частности, в Киеве зафиксировано разрушение в десятках многоэтажек.

"От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевщине, Харьковщине, Одесщине. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти атаки против жизни санкционно.

Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Благодарю всех, кто помогает", — добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами. В настоящее время известно, что в результате обстрела погибли четыре человека, десятки человек пострадали, также произошли пожары и разрушения.

Издание "Комментарии" также писало, что в результате массированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября частично перекрыто движение общественного транспорта. Задерживается ряд автобусов, трамваев и троллейбусов.