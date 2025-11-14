logo_ukra

BTC/USD

97274

ETH/USD

3204.54

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У трьох областях фіксують значні знеструмлення: енергетики повідомили про наслідки ударів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У трьох областях фіксують значні знеструмлення: енергетики повідомили про наслідки ударів РФ

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми країни після масованого російського удару вночі та вранці 14 листопада

14 листопада 2025, 11:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські загарбники завдали ударів по українських енергетичних об’єктах у кількох областях. Через це у деяких регіонах фіксують значні знеструмлення.

У трьох областях фіксують значні знеструмлення: енергетики повідомили про наслідки ударів РФ

Відключення світла. Фото: з відкритих джерел

Йдеться насамперед про Донецьку, Київську та Одеську області. У кожній із них тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили в Укренерго.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів", — йдеться у повідомленні. 

Водночас через наслідки попередніх масованих ударів у більшості регіонів України сьогодні продовжують діяти заходи обмеження споживання електроенергії. 

До кінця доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Увечері будуть максимальні обсяги обмежень.

У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В Укренерго також фіксують тенденцію до зниження обсягів споживання електроенергії. Так, станом на  9:30 14 листопада вони були на 4,8% нижчими, ніж напередодні.

"Причина таких змін – встановлення ясної погоди у більшості областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі", — зазначили в Укренерго.

Разом з тим енергетики попереджають про необхідність ощадливого використання електрики. Радять, враховуючи погодні умови, перенести сьогодні енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00. Або на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше – після 22:00. 

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", — додали в Укренерго.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", ексміністр палива та енергетики Іван Плачков вважає цілком реальною загрозу тотального блекауту по всій Україні. За його словами, ситуація в енергосистемі країни є критичною. Тому за певних умов може статися повне знеструмлення України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4311
Теги:

Новини

Всі новини