У трьох областях фіксують значні знеструмлення: енергетики повідомили про наслідки ударів РФ

Російські загарбники завдали ударів по українських енергетичних об’єктах у кількох областях. Через це у деяких регіонах фіксують значні знеструмлення.

Йдеться насамперед про Донецьку, Київську та Одеську області. У кожній із них тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили в Укренерго.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів", — йдеться у повідомленні.

Водночас через наслідки попередніх масованих ударів у більшості регіонів України сьогодні продовжують діяти заходи обмеження споживання електроенергії.

До кінця доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Увечері будуть максимальні обсяги обмежень.

У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В Укренерго також фіксують тенденцію до зниження обсягів споживання електроенергії. Так, станом на 9:30 14 листопада вони були на 4,8% нижчими, ніж напередодні.

"Причина таких змін – встановлення ясної погоди у більшості областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі", — зазначили в Укренерго.

Разом з тим енергетики попереджають про необхідність ощадливого використання електрики. Радять, враховуючи погодні умови, перенести сьогодні енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00. Або на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше – після 22:00.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", — додали в Укренерго.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", ексміністр палива та енергетики Іван Плачков вважає цілком реальною загрозу тотального блекауту по всій Україні. За його словами, ситуація в енергосистемі країни є критичною. Тому за певних умов може статися повне знеструмлення України.