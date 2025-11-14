В трех областях фиксируют значительные обесточения: энергетики сообщили о последствиях ударов РФ

Российские захватчики нанесли удары по украинским энергетическим объектам в нескольких областях. Поэтому в некоторых регионах фиксируют значительные обесточивания.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Речь идет прежде всего о Донецкой, Киевской и Одесской областях. В каждой из них продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в Укрэнерго.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и заживить всех обесточенных потребителей", — говорится в сообщении.

В то же время из-за последствий предыдущих массированных ударов в большинстве регионов Украины сегодня продолжают действовать меры ограничения потребления электроэнергии.

До конца суток будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Вечером будут максимальные объемы ограничений.

Во всех регионах, где используются почасовые обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В Укрэнерго также фиксируют тенденцию к снижению объемов потребления электроэнергии. Так, по состоянию на 9.30 14 ноября они были на 4,8% ниже, чем накануне.

"Причина таких изменений – установление ясной погоды в большинстве областей. Это приводит к эффективной работе бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению уровня энергопотребления из общей сети", — отметили в Укрэнерго.

Вместе с тем энергетики предупреждают о необходимости экономного использования электричества. Советуют, учитывая погодные условия, перенести сегодня энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 13:00. Или на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше – после 22:00.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", — добавили в Укрэнерго.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков считает вполне реальной угрозу тотального блекаута по всей Украине. По его словам, ситуация в энергосистеме страны критическая. Поэтому в определенных условиях может произойти полное обесточивание Украины.