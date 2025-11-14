«Може погаснути вся Україна»: ексміністр енергетики попередив про загрозу тотального блекауту

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков вважає цілком реальною загрозу тотального блекауту по всій Україні.

Відключення світла. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз ситуація в енергосистемі країни є критичною. За певних умов може статися повне знеструмлення України. Про це Плачков сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Колишній міністр переконаний, що енергетичний сектор в Україні слід деполітизовати й переданим під управління фахівців, а не політиків.

"Ви знаєте, що у нас є загроза тотального блекауту? Хтось про це каже? Тотального блекауту, коли може погаснути вся Україна. Спочатку вона розділиться і погасне — і що ми тоді будемо робити?" — сказав Плачков.

Він дав пораду президенту, як можна уникнути такої ситуації та стабілізувати енергосистему. Для цього, на думку ексміністра, слід вдатися до правильних кадрових рішень.

"Якщо у президента залишилася відповідальність, він має призначити людей, які розуміються на енергетиці. Політика має відійти на другий план. Треба забезпечити тепло і світло для громадян України — а вже потім розбиратися в політичних питаннях", — наголосив Плачков.

Колишній міністр також вважає, що без забезпечення професійного керівництва галуззю може виникнути ситуація, коли українці залишатимуться без світла по двадцять годин на добу.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські війська намагаються “вибити” енергетику України. На думку експертів, мета ворога — розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію, тобто блекаут.

Натомість у Верховній Раді тотальний блекаут не прогнозують. Зокрема, як писало видання "Коментарі", народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що катастрофи загальнонаціонального масштабу не передбачає.