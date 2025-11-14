logo

«Может погаснуть вся Украина»: эксминистр энергетики предупредил об угрозе тотального блекаута
commentss НОВОСТИ Все новости

14 ноября 2025, 10:17

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупредил о реальной угрозе масштабного отключения света по всей стране

14 ноября 2025, 10:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков считает вполне реальной угрозу тотального блекаута по всей Украине.

«Может погаснуть вся Украина»: эксминистр энергетики предупредил об угрозе тотального блекаута

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме страны критическая. В определенных условиях может произойти полное обесточивание Украины. Об этом Плачков сказал в эфире Вечер.LIVE.

Бывший министр убежден, что энергетический сектор в Украине следует деполитизировать и передать в управление специалистов, а не политиков.

"Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блекаута? Кто об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет – и что мы тогда будем делать?" – сказал Плачков.

Он дал совет президенту, как можно избежать такой ситуации и стабилизировать энергосистему. Для этого, по мнению эксминистра, следует прибегнуть к правильным кадровым решениям.

"Если у президента осталась ответственность, он должен назначить людей, которые разбираются в энергетике. Политика должна отойти на второй план. Надо обеспечить тепло и свет для граждан Украины — а потом разбираться в политических вопросах", — подчеркнул Плачков.

Бывший министр также считает, что без обеспечения профессионального руководства отраслью может возникнуть ситуация, когда украинцы будут оставаться без света по двадцать часов в сутки.

Как сообщал портал "Комментарии", российские войска пытаются "выбить" энергетику Украины. По мнению экспертов, цель врага — разбалансировать систему и вызвать каскадную аварию, то есть блекаут.

В то же время в Верховной Раде тотальный блекаут не прогнозируют. В частности, как писало издание "Комментарии", народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что катастрофы общенационального масштаба не предусматривает.



Источник: https://news.novyny.live/v-ukrayini-ie-zagroza-totalnogo-blekautu-eksministr-energetiki-293869.html
