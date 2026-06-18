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Пішов воювати проти України: у Росії заявили про взяття ЗСУ в полон правнука Брежнєва

У РФ заявиди, що правнук Брежнєва Антон Мілаєв потрапив в полон ЗСУ

18 червня 2026, 10:12
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Slava Kot

Російські медіа повідомляють про можливе потрапляння в полон Збройних сил України чоловіка, якого називають прийомним правнуком радянського лідера Леоніда Брежнєва. Йдеться про 45-річного Антона Мілаєва. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Пішов воювати проти України: у Росії заявили про взяття ЗСУ в полон правнука Брежнєва

ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва. Фото з відкритих джерел

Про інформацію про полон правнука Брежнєва заявив російський Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела та розповіді родичів.

За даними російських медіа, Антон Мілаєв вважається названим онуком доньки генсека КПРС Галини Брежнєвої. Саме через цей родинний зв’язок його в російських ЗМІ його називають правнуком Леоніда Брежнєва.

Восени минулого року Антон Мілаєв пішов на війну проти України, де виконував функції сапера. У листопаді Мілаєв перестав виходити на зв’язок із родиною, після чого його подальша доля залишалася невідомою.

Пішов воювати проти України: у Росії заявили про взяття ЗСУ в полон правнука Брежнєва - фото 2

Згодом, за інформацією Baza, родина отримала повідомлення про те, що чоловік перебуває в полоні на території Херсонської області, яка контролюється українськими військовими. Мати Мілаєва, Ірина Кузнецова, заявила, що саме українська сторона утримує його в полоні.

"Син перебуває в полоні на підконтрольних ЗСУ територіях у Херсонській області", — повідомила Кузнецова.

Україна не робила офіційних заяв щодо особи Антона Мілаєва або його можливого перебування в полоні. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку червня Україна та Росія провела великий обмін полоненими.

Також "Коментарі" писали, скільки українців повернули з полону з початку повномасштабної війни. Україна намагається підтримувати контакт із полоненими, яких ще не вдалося звільнити.



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